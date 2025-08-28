ByteDance, материнская компания TikTok, готовится к новому выкупу акций у сотрудников, что поднимет ее оценку более 330 миллиардов долларов.

Какова цена акций?

В рамках программы выкупа компания предложит 200,41 доллар за акцию. Это на 5,5% больше, чем во время предыдущего раунда полгода назад, когда акции выкупали по 189,90 долларов. Тогда рыночная стоимость ByteDance оценивалась в около 315 миллиардов долларов, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Новый выкуп стартует осенью.

Как выросли доходы ByteDance?

Повышение оценки совпадает с рекордным ростом доходов. Так, во втором квартале компания получила примерно 48 миллиардов долларов – на 25% больше, чем в прошлом году.

Основная часть поступлений приходится на китайский рынок. Для сравнения, в первом квартале ByteDance заработала 43 миллиарда долларов, опередив Meta с ее 42,3 миллиарда долларов.

Справочно. ByteDance проводит выкуп акций дважды в год, позволяя сотрудникам реализовывать часть своих долей в частной компании. В отличие от многих "поздних стартапов", таких как SpaceX или OpenAI, выкупы финансируются непосредственно из собственного баланса ByteDance, что свидетельствует о высокой доходности.

Что нужно знать о ByteDance?

Кроме успехов на рынке соцсетей, компания активно инвестирует в искусственный интеллект, тратя миллиарды долларов на закупку чипов Nvidia, развитие инфраструктуры и создание собственных моделей.

В то же время на ByteDance продолжает давить политика: в США компанию призывают отделить американский бизнес TikTok.

Продадут ли TikTok в США?

Президент США Дональд Трамп заявил, что нашел потенциального покупателя для TikTok, отметив, что это группа "очень богатых людей".

Также Трамп подписал указ, которым отсрочил блокировку TikTok в США еще на 90 дней.

Речь о том, что в США настаивают на усилении контроля над приложением, ведь опасаются утечки данных в Пекин и возможного использования соцсети как инструмента влияния на общественное мнение в США.

Однако продажа TikTok – это сложное дело. Прежде всего из-за цены. TikTok US оценивают в 20–150 миллиардов долларов. Крупные игроки, вроде Google или Meta, не могут участвовать из-за антимонопольного давления. Следующий фактор – алгоритм. Он и является "сердцем" TikTok. Китай вряд ли позволит продать его вместе с приложением, а без него ценность TikTok резко падает.