Carlsberg планує продати бізнес у Росії вже найближчим часом

У пивоварній компанії Carlsberg повідомили, що планують продати свій бізнес у Росії до кінця весни. По це повідомив гендиректора данської компанії Кеєс т'Харта.

Carlsberg хочуть вийти з Росії до кінця весни

Про плани вийти з Росії до кінця весни, через рік після того, як компанія повідомила, що планує покинути російський ринок, стало відомо у повідомленні т'Харта щодо своєї відставки.

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Залишаючись на посаді ще пів року, ми з командою зможемо продовжити реалізацію наших складних планів на 2023 рік і завершити продаж російського бізнесу до літа,

– йдеться у повідомленні.

Кеєс т'Харт обіймав посаду гендиректора Carlsberg протягом восьми років. Він залишить посаду не пізніше кінця третього кварталу 2023 року.

Carlsberg виходить з російського ринку

Carlsberg має 8 пивоварень та 8,4 тисячі співробітників в країні-агресорці. В Україні компанія займає 31% ринку пива. На території нашої держави корпорація призупинилась виробництво на трьох своїх пивоварнях після повномасштабного вторгнення Росії на територію України.