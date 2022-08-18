Коли Carlsberg продасть заводи в росії

Carlsberg найімовірніше, завершить продаж бізнесу в росії через 12 місяців після оголошення про припинення бізнесу в країні-агресорці. Зауважимо, що чимало міжнародних компаній попри заяви про припинення бізнесу в рф, все ще продовжують там діяльність.

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Головний виконавчий директор компанії Кеес'та Харта у своїй заяві вчора, 17 серпня, розповів, коли очікувати на завершення продаж заводів компанії у рф.

Продаж, швидше за все, буде завершено через 12 місяців після того, як компанія оголосила про план виходу,

– сказав Харт.

Також компанія оголосила про списання своїх російських активів на 9,6 мільярда крон, що еквівалентне близько 1,28 мільярда євро, в результаті чого чистий збиток за перше півріччя склав 5,28 мільярда крон, або 716 мільйонів євро.

Нагадаємо! Carlsberg має 8 пивоварень та 8,4 тисячі співробітників в країні-агресорці. В Україні компанія займає 31% ринку пива. На території нашої держави корпорація призупинилась виробництво на трьох своїх пивоварнях після повномасштабного вторгнення росії на територію України.

Що цьому передувало

На початку березня цього року компанія Carlsberg повідомила, що зупиняє експорт та інвестиції до росії.

Згодом пивоварна компанія повідомила про продаж заводів та вихід з російського ринку через військову агресію в Україні.

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