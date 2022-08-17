Про це мовиться у звіті Henkel за перше півріччя 2022 року. Очікується, що вихід з ринків росії та білорусі, наслідки війни в Україні та впровадженні санкційні обмеження загалом завдадуть компанії збитків на 184 мільйони євро за результатами року.

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Вихід компанії з росії та білорусі

Про згортання операцій та бізнес-діяльності у росії та білорусі німецька Henkel заявила 19 квітня, хоча ще на початку того ж місяця категорично відмовлялась повністю йти з країни-агресорки та обмежилась лише припиненням інвестицій і рекламних кампаній.

Проте тепер концерн має намір спекатися всіх своїх активів як у росії, так і у білорусі до кінця цього року. За офіційними даними Henkel, в одній лише росії вона має 12 офісів та 11 заводів у різних регіонах. На початку січня вартість активів німецької компанії у країні-агресорці оцінювали у понад 600 мільйонів євро.

За даними російських аналітичних сервісів, чистий прибуток дочірнього товариства з обмеженою відповідальністю "Хенкель рус" за результатами 2021 року склала 7,5 мільярда рублів. Компанія зайшла на ринок росії у 1991 році й відома там товарами під брендами Persil, Losk, Vernel, "Дени", "Ласка" тощо.

До слова, наразі на російські активи Henkel є кілька потенційних покупців. За даними російських ЗМІ, ймовірним новим власником може стати компанія "Технониколь", яка спеціалізується на виготовленні будівельних матеріалів. Вона належить Ігорю Рибакову, одному з найвідоміших підприємців у країні-агресорці, що входить до топ-100 багатіїв Forbes.

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