Об этом говорится в отчете Henkel за первое полугодие 2022 года. Ожидается, что выход с рынков россии и беларуси, последствия войны в Украине и введение санкционных ограничений в целом нанесут компании ущерб на 184 миллиона евро по результатам года.

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Выход компании из россии и беларуси

О сворачивании операций и бизнес-деятельности в россии и беларуси немецкая Henkel заявила 19 апреля, хотя еще в начале того же месяца категорически отказывалась полностью уходить из страны-агрессорки и ограничилась лишь прекращением инвестиций и рекламных кампаний.

Однако теперь концерн намерен избавиться от всех своих активов как в россии, так и в беларуси до конца этого года. По официальным данным Henkel, в одной только россии она имеет 12 офисов и 11 заводов в разных регионах. В начале января стоимость активов немецкой компании в стране-агрессорке оценивали более чем в 600 миллионов евро.

По данным российских аналитических сервисов, чистая прибыль дочернего общества с ограниченной ответственностью "Хенкель рус" по результатам 2021 года составила 7,5 миллиарда рублей. Компания зашла на рынок россии в 1991 году и известна там товарами под брендами Persil, Losk, Vernel, "Дени", "Ласка" и тому подобных.

К слову, сейчас на российские активы Henkel есть несколько потенциальных покупателей. По данным российских СМИ, вероятным новым владельцем может стать компания "Технониколь", специализирующаяся на изготовлении строительных материалов. Она принадлежит Игорю Рыбакову, одному из самых известных предпринимателей в стране-агрессорке, который входит в топ-100 богачей Forbes.

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