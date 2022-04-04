Компания Henkel отказалась последовать примеру десятков компаний и уходить из России. Немецкий производитель бытовой химии, средств гигиены и косметики готов работать с теми, кто расстреливает, насилует и истязает мирных людей.

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Решение Henkel

Глава наблюдательного совета компании Henkel Симона Бейгель-Тра заявила, что компания продолжит работу в России и "следить за геополитической ситуацией". Также она добавила, что компания применяет все соответствующие санкции.

Группа, которая производит потребительские товары, включая стиральные порошки Persil, и имеет около 2500 сотрудников в России, приостановила все инвестиции, а также рекламные и спонсорские мероприятия в стране в начале марта,

– сообщила Бейгель-Тра.