Компанія Henkel відмовилася наслідувати приклад десятків компаній та йти з Росії. Німецький виробник побутової хімії, засобів гігієни та косметики готовий працювати з тими, хто розстрілює, гвалтує та катує мирних людей.

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Рішення Henkel

Голова наглядової ради компанії Henkel Симона Бейгель-Тра заявила, що компанія продовжить роботу у Росії та "слідкувати за геополітичною ситуацією". Також вона додала, що компанія застосовує усі відповідні санкції.

Група, яка виробляє споживчі товари, включаючи пральні порошки Persil, і має близько 2500 співробітників в Росії, припинила всі інвестиції, а також рекламні та спонсорські заходи в країні на початку березня,

– повідомила Бейгель-Тра.

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