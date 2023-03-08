Carlsberg хочуть вийти з Росії до кінця весни
Про плани вийти з Росії до кінця весни, через рік після того, як компанія повідомила, що планує покинути російський ринок, стало відомо у повідомленні т'Харта щодо своєї відставки.
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Залишаючись на посаді ще пів року, ми з командою зможемо продовжити реалізацію наших складних планів на 2023 рік і завершити продаж російського бізнесу до літа,
– йдеться у повідомленні.
Кеєс т'Харт обіймав посаду гендиректора Carlsberg протягом восьми років. Він залишить посаду не пізніше кінця третього кварталу 2023 року.
Carlsberg виходить з російського ринку
- На початку березня цього року компанія Carlsberg повідомила, що зупиняє експорт та інвестиції у Росії.
- Згодом пивоварна компанія повідомила про продаж заводів та вихід з російського ринку через військову агресію в Україні.
- У серпні компанія прозвітувала про збитки та повідомила, що завершує процес продажу заводів у Росії. Чистий збиток за перше півріччя 2022 року склав 5,28 мільярда крон, або 716 мільйонів євро.