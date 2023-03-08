Carlsberg хотят выйти из России до конца весны
О планах выйти из России до конца весны, год спустя после того, как компания сообщила, что планирует покинуть российский рынок, стало известно в сообщении т'Харта о своей отставке.
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Оставаясь на должности еще полгода, мы с командой сможем продолжить реализацию наших сложных планов на 2023 год и завершить продажу российского бизнеса до лета.
– говорится в сообщении.
Кеес т'Харт занимал должность гендиректора Carlsberg в течение восьми лет. Он покинет должность не позднее конца третьего квартала 2023 года.
Carlsberg выходит с российского рынка
- В начале марта этого года компания Carlsberg сообщила, что останавливает экспорт и инвестиции в Россию.
- Впоследствии пивоваренная компания сообщила о продажа заводов и выход с российского рынка из-за военной агрессии в Украине.
- В августе компания отчиталась об убытках и сообщила, что завершает процесс продажи заводов в России. Чистый ущерб за первое полугодие 2022 года составил 5,28 миллиарда крон, или 716 миллионов евро.