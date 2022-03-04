Из-за циничного нападения России на Украину мировые бренды объявили о выходе с рынка РФ. Речь идет, в частности, об Apple, H&M, Nike, Audi, BMW и другие.

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Всего около 70 брендов отказались работать в дальнейшем с РФ.

Какие бренды вышли из России

Бренды товаров – ASOS, Apple Store, Burberry, H&M, Nike, iHerb, IKEA, Farfetch, LEGO, Mango, Mytheresa, Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson), Plzensky Prazdroj, Staropramen, Budejovicky Budvar.

Технологии – AMD, Amazon, Adobe, Dell, Dropbox, Ericsson, HP, Intel, Lenovo, LinkedIn, Oracle, PayPal, Samsung Pay, Webmoney.

Платежные системы – American Express, SWIFT, Visa, Western Union

Сервисы – Ableton, Cinema 4D, Joobl, Nintendo eShop, PlayStation Store, Steam, Twitter (запрет на регистрацию аккаунтов).

Машины и самолеты – Airbus, Boeing, Honda, Hyundai, Mazda, Toyota, Volvo Cars, Audi, BMW, Chevrolet, Cadillac, Ford, General Motors, Mercedes, Skoda, Volkswagen и другие.

Продукты – Coca-Cola, Danone, Nestle, Diageo (бренды Captain Morgan, Guinness, Smirnoff и другие).

Также Россию дисквалифицировали с Eurovision. А Warner Bros отменяет выход российских фильмов в прокат.

Кроме того, другие страны начали закрывать небо для российских самолетов, даже частных олигархов РФ.

Какие страны закрыли небо для России

Полный список стран, которые закрыли или заявили о закрытии своего воздушного пространства для российских самолетов:

Великобритания

Молдавия

Финляндия

Северная Македония

Албания

Исландия

Канада (первое государство за пределами Европы)

Швейцария

США

И 27 государств Европейского Союза:

Польша

Чехия

Эстония

Румыния

Латвия

Литва

Словения

Ирландия

Болгария

Нидерланды

Австрия

Германия

Швеция

Италия

Бельгия

Франция

Дания

Норвегия

Португалия

Греция

Мальта

Люксембург

Испания

Кипр

Словакия

Венгрия

Хорватия

Добавим, что в Украине 9 сутки продолжается война – 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале вторжения в Украину. Тогда было введено военное положение. Глава Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

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