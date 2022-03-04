Из-за циничного нападения России на Украину мировые бренды объявили о выходе с рынка РФ. Речь идет, в частности, об Apple, H&M, Nike, Audi, BMW и другие.
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Всего около 70 брендов отказались работать в дальнейшем с РФ.
Какие бренды вышли из России
Бренды товаров – ASOS, Apple Store, Burberry, H&M, Nike, iHerb, IKEA, Farfetch, LEGO, Mango, Mytheresa, Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson), Plzensky Prazdroj, Staropramen, Budejovicky Budvar.
Технологии – AMD, Amazon, Adobe, Dell, Dropbox, Ericsson, HP, Intel, Lenovo, LinkedIn, Oracle, PayPal, Samsung Pay, Webmoney.
Платежные системы – American Express, SWIFT, Visa, Western Union
Сервисы – Ableton, Cinema 4D, Joobl, Nintendo eShop, PlayStation Store, Steam, Twitter (запрет на регистрацию аккаунтов).
Машины и самолеты – Airbus, Boeing, Honda, Hyundai, Mazda, Toyota, Volvo Cars, Audi, BMW, Chevrolet, Cadillac, Ford, General Motors, Mercedes, Skoda, Volkswagen и другие.
Продукты – Coca-Cola, Danone, Nestle, Diageo (бренды Captain Morgan, Guinness, Smirnoff и другие).
Также Россию дисквалифицировали с Eurovision. А Warner Bros отменяет выход российских фильмов в прокат.
Кроме того, другие страны начали закрывать небо для российских самолетов, даже частных олигархов РФ.
Какие страны закрыли небо для России
Полный список стран, которые закрыли или заявили о закрытии своего воздушного пространства для российских самолетов:
- Великобритания
- Молдавия
- Финляндия
- Северная Македония
- Албания
- Исландия
- Канада (первое государство за пределами Европы)
- Швейцария
- США
И 27 государств Европейского Союза:
- Польша
- Чехия
- Эстония
- Румыния
- Латвия
- Литва
- Словения
- Ирландия
- Болгария
- Нидерланды
- Австрия
- Германия
- Швеция
- Италия
- Бельгия
- Франция
- Дания
- Норвегия
- Португалия
- Греция
- Мальта
- Люксембург
- Испания
- Кипр
- Словакия
- Венгрия
- Хорватия
Добавим, что в Украине 9 сутки продолжается война – 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале вторжения в Украину. Тогда было введено военное положение. Глава Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.
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