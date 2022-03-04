Ведущий продавец онлайн-рекламы Google (дочерняя компания Alphabet Inc) последовал примеру Twitter Inc и Snap Inc после вторжения России в Украину.

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В компании подчеркнули, что на это решение повлияла ситуация с войной против Украины.

В свете чрезвычайных обстоятельств мы приостанавливаем рекламу Google в России. Ситуация быстро развивается, и мы будем продолжать делиться обновлениями, когда это необходимо,
– объяснили в Google.

Добавим, что ранее Google запретил российским государственным СМИ покупать или продавать рекламу с помощью своих технологий. Мол, их политика запрещает маркетинг, который пытается воспользоваться войной, за исключением протестной или антивоенной рекламы.

В то же время российский регулятор связи Роскомнадзор приказал Google прекратить показ рекламы о потерях россиян в Украине, а затем просил прекратить показ на YouTube рекламы с информацией об Украине.

Ранее мы сообщали, что компания Google выразила поддержку Украине и помогла с работой некоторых функций.

Что Google сделал для Украины

  • Включили уведомление SOS на сайте "Поиск" по всей Украине. Когда люди ищут информацию об эвакуации, то видят предупреждение, указывающее на ресурсы ООН для переселенцев.
  • Отключили некоторые функции Google Maps в Украине, чтобы обеспечить безопасность граждан (речь о показе живого трафика и популярных мест).
  • Автоматически ужесточили защиту аккаунтов Google для украинцев.
  • Выделили 15 миллионов долларов на помощь Украине, а также прямые гранты и рекламные кредиты.
  • Сражаются с медиа, занимающимися пропагандой и дезинформацией.

ВСУ

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