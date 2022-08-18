Carlsberg розповів, коли завершить процес продажу бізнесу в росії

18 серпня 2022 , 14:51
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Джерело:

Reuters

У данській пивоварній компанії Carlsberg повідомили, коли завершать процес з продажу заводів у країні-агресорці. Також у компанії прозвітували про збитки за перше півріччя.

Коли Carlsberg продасть заводи в росії

Carlsberg найімовірніше, завершить продаж бізнесу в росії через 12 місяців після оголошення про припинення бізнесу в країні-агресорці. Зауважимо, що чимало міжнародних компаній попри заяви про припинення бізнесу в рф, все ще продовжують там діяльність. 

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Головний виконавчий директор компанії Кеес'та Харта у своїй заяві вчора, 17 серпня, розповів, коли очікувати на завершення продаж заводів компанії у рф. 

Продаж, швидше за все, буде завершено через 12 місяців після того, як компанія оголосила про план виходу,
– сказав Харт.

Також компанія оголосила про списання своїх російських активів на 9,6 мільярда крон, що еквівалентне близько 1,28 мільярда євро, в результаті чого чистий збиток за перше півріччя склав 5,28 мільярда крон, або 716 мільйонів євро.

Нагадаємо! Carlsberg має 8 пивоварень та 8,4 тисячі співробітників в країні-агресорці. В Україні компанія займає 31% ринку пива. На території нашої держави корпорація призупинилась виробництво на трьох своїх пивоварнях після повномасштабного вторгнення росії на територію України. 

Що цьому передувало 

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Автор: Дар'я Вереньова