ChatGPT знову вигадав прибутковий бізнес: його оцінили в 4 мільйони євро

Португалець доручив ChatGPT-4 вигадати бізнес за умови, що на нього доведеться витрачати не більше однієї години часу на день. Уже кілька днів ідея штучного інтелекту окупилася і компанія навіть залучила інвестиції.

Про те, як йому це вдалося, автор проєкту Жоао Феррао до Сантуш розповів у своєму блозі.

Цікаво Чому долар стрімко впав цього тижня і чого чекати далі

Який бізнес придумав ChatGPT

Коли блогер попросив ChatGPT вигадати ідею для прибуткового бізнесу, той запропонував йому створити платформу для продажу одягу. На ній штучний інтелект порадив продавати екологічні футболки зі створеними через інструмент для генерування зображень Midjourney принтами.

Минулої суботи я прочитав крутий твіт. Тепер моїм життя рулить чат-бот, який помиляється,

– розповідає блогер.

Після цього чат-бот розробив бізнес-план на десять кроків, кожен з яких чоловік сумлінно виконав. GPT запропонував назвати стартап AIsthetic Apparel, у перекладі "Гарний одяг", але слово "AIsthetic" починається з абревіатури "AI", тобто "ШІ". Сам же магазин називається Shopify. Слоган складається зі слів "Вдягни майбутнє".

Поки що на платформі є лише три види футболок, які коштують по 35 євро, дві з яких просто містять логотип і назву стартапу. Втім, уже за два дні цей бізнес вийшов на прибутковість. ШІ оцінює його в 4 мільйони євро, а також компанія залучила перші інвестиції у розмірі 2,5 тисяч доларів в обмін на 25% компанії. До того ж коли розповідь підприємця стала вірусною, він продав футболки на 7 тисяч євро.

Загалом Сантуш витратив 20 доларів на підписку на ChatGPT, 12 – на Midjourney, 32 – на Typeform. На реалізацію пішло 4 тисячі доларів, і вже за перші 48 годин він мав 7 тисяч доларів виторгу.

До цього ChatGPT уже створював прибутковий бізнес