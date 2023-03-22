На його подив, усього за день бот створив компанію, оцінену в 21 000 фунтів стерлінгів або 25 000 доларів.
Я дав GPT-4 бюджет у 100 доларів і сказав, щоб він заробляв якомога більше грошей. Також я зазначив, що виступаю його людським посередником і буду купувати все, що він скаже,
– написав Фолл у твіттері.
Цікаво Новый аналог ChatGPT может работать без интернета на любом компьютере
В результаті штучний інтелект створив Green Gadget Guru, афілійований маркетинговий сайт з унікальним контентом про екологічно чисте життя. Він дав Джексону бізнес-план, запропонувавши ідею купити вебсайт із помітною назвою та просувати його в соціальних мережах, і створив логотип.
Щодо вебсайту, я сказав GPT бути якомога більш детальним, приймаючи рішення щодо всього, від вмісту до макета. Зроблено кілька цікавих рішень: логотип має бути розташований у верхньому лівому куті, розділ категорії має бути сіткою з 5 стовпців карток, на всю ширину BG,
– написав Джексон.
Потім бот створив першу частину контенту сайту після того, як він запрацював, і запропонував використати 40 доларів для розміщення реклами у Facebook та Instagram. Тоді прибуток Джексона склав 52 фунти, а інвестор вклав 82 фунти.
Через день Джексон розповів, що компанію оцінили у приголомшливі 25 000 доларів (20 500 фунтів).
Приватні повідомлення затоплені. Готівка в касі: 1378,84 долара (878,84 долара попередній баланс + 500 доларів нових інвестицій). Наразі компанія оцінюється у 25 000 доларів США, враховуючи недавню інвестицію в 500 доларів США за 2%,
– написав він у твіттері.
У своєму останньому оновленні Джексон розповів, що зараз приймає на роботу.
Чим відрізняється ChatGPT-4 від попередньої версії
- OpenAI створила мультимодальну модель штучного інтелекту GPT-4. У ній використовуються напрацювання з попередньої версії, GPT 3.5, а також реалізовано кілька нових технологій.
- GPT-4 передбачає кілька способів взаємодії з людиною – не лише за допомогою введення тексту, а й під час голосового спілкування, надсилання зображення, звуку чи відео.
- ШІ зможе як сприймати інформацію в цьому вигляді, так і відтворювати в такому ж форматі. Тобто тепер ви зможете генерувати відео, картинки та звуки за текстовим запитом.
- Відповіді ChatGPT при використанні моделі GPT-4 будуть ще більш людяними, тобто сильніше наближеними до мови, яку зазвичай використовують люди, спілкуючись один з одним.
- У GPT-4 буде передбачена підтримка безлічі мов. Наприклад, запит може бути німецькою, а результат за потреби можна отримати італійською.