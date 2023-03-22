К его удивлению, всего за день бот создал компанию, оцененную в 21 000 фунтов стерлингов или 25 000 долларов.

Я дал GPT-4 бюджет в 100 долларов и сказал, чтобы он зарабатывал как можно больше денег. Также я отметил, что выступаю его человеческим посредником и буду покупать все, что он скажет,

– написал Фолл в твиттере.

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В результате искусственный интеллект создал Green Gadget Guru, аффилированный маркетинговый сайт с уникальным контентом об экологически чистой жизни. Он дал Джексону бизнес-план, предложив идею купить вебсайт с заметным названием и продвигать его в социальных сетях и создал логотип.

Относительно вебсайта, я сказал GPT быть как можно более подробным, принимая решения по всему, от содержимого до макета. Сделано несколько интересных решений: логотип должен быть расположен в верхнем левом углу, раздел категории должен быть сеткой из 5 столбцов карточек, на всю ширину BG,

– написал Джексон.

Затем бот создал первую часть контента сайта после того, как он заработал, и предложил использовать 40 долларов для размещения рекламы в Facebook и Instagram. Тогда прибыль Джексона составила 52 фунта, а инвестор вложил 82 фунта.

Через день Джексон рассказал, что компанию оценили в ошеломляющем 25 000 долларов (20 500 фунтов).

Частные сообщения затоплены. Наличные в кассе: 1378,84 доллара (878,84 доллара предварительный баланс + 500 долларов новых инвестиций). В настоящее время компания оценивается в 25 000 долларов США, учитывая недавнюю инвестицию в 500 долларов США за 2%,

– написал он в твиттере.

В своем последнем обновлении Джексон рассказал, что сейчас принимает на работу.

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