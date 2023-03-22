ChatGPT запустив бізнес за 100$ в один день: компанію оцінили у 25 000$

Письменнику Джексону Фоллу вдалося запустити власний прибутковий бізнес за допомогою СhatGPT-4. Він дав чат-боту завдання використати 100$ для того, щоб максимально примножити їх без застосування ручної праці.

На його подив, усього за день бот створив компанію, оцінену в 21 000 фунтів стерлінгів або 25 000 доларів.

Я дав GPT-4 бюджет у 100 доларів і сказав, щоб він заробляв якомога більше грошей. Також я зазначив, що виступаю його людським посередником і буду купувати все, що він скаже,

– написав Фолл у твіттері.

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В результаті штучний інтелект створив Green Gadget Guru, афілійований маркетинговий сайт з унікальним контентом про екологічно чисте життя. Він дав Джексону бізнес-план, запропонувавши ідею купити вебсайт із помітною назвою та просувати його в соціальних мережах, і створив логотип.

Щодо вебсайту, я сказав GPT бути якомога більш детальним, приймаючи рішення щодо всього, від вмісту до макета. Зроблено кілька цікавих рішень: логотип має бути розташований у верхньому лівому куті, розділ категорії має бути сіткою з 5 стовпців карток, на всю ширину BG,

– написав Джексон.

Потім бот створив першу частину контенту сайту після того, як він запрацював, і запропонував використати 40 доларів для розміщення реклами у Facebook та Instagram. Тоді прибуток Джексона склав 52 фунти, а інвестор вклав 82 фунти.

Через день Джексон розповів, що компанію оцінили у приголомшливі 25 000 доларів (20 500 фунтів).

Приватні повідомлення затоплені. Готівка в касі: 1378,84 долара (878,84 долара попередній баланс + 500 доларів нових інвестицій). Наразі компанія оцінюється у 25 000 доларів США, враховуючи недавню інвестицію в 500 доларів США за 2%,

– написав він у твіттері.

У своєму останньому оновленні Джексон розповів, що зараз приймає на роботу.

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