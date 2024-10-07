У "Вконтакте" проводять неофіційне скорочення працівників
У популярній російській соцмережі "Вконтакте" почали масово скорочувати працівників При цьому, офіційного рішення про зменшення кількості робітників досі немає.
Скільки співробітників звільнили з "Вконтакте"
Російські ЗМІ повідомляють, що з "Вконтакте" уже звільнено сотні працівників. Однак, скорочення може стосуватись набагато більшої кількості людей.
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Звільнення з VK розпочалися ще в кінці вересня. Одним днем роботу втрачали десятки робітників, зокрема і топменеджери.
Скорочували людей цілими командами. Уже відомо, що роботу втратили співробітники з:
- маркетингової команди;
- "VK клипы";
- рекламного відділу;
- відділу розробки голосового помічника "Маруся".
Зверніть увагу! Джерела повідомляють про плани на скорочення орієнтовно 20% від усіх співробітників (це орієнтовно 3 тисячі людей).
Чому "Вконтакте" звільняє співробітників
Співробітники компанії повідомляють, що процес звільнення відбувається таємно. Тобто, воно оформлюється як угода про згоду сторін.
Причинами звільнення називають:
- оптимізацію бюджету;
- перерозподіл коштів;
- зміна менеджменту в компанії.