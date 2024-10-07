У "Вконтакте" проводять неофіційне скорочення працівників

7 жовтня 2024, 11:41
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Автор: Анастасія Зорик

У популярній російській соцмережі "Вконтакте" почали масово скорочувати працівників При цьому, офіційного рішення про зменшення кількості робітників досі немає.

Скільки співробітників звільнили з "Вконтакте"

Російські ЗМІ повідомляють, що з "Вконтакте" уже звільнено сотні працівників. Однак, скорочення може стосуватись набагато більшої кількості людей.

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Звільнення з VK розпочалися ще в кінці вересня. Одним днем роботу втрачали десятки робітників, зокрема і топменеджери.

Скорочували людей цілими командами. Уже відомо, що роботу втратили співробітники з:

  • маркетингової команди;
  • "VK клипы";
  • рекламного відділу;
  • відділу розробки голосового помічника "Маруся".

Зверніть увагу! Джерела повідомляють про плани на скорочення орієнтовно 20% від усіх співробітників (це орієнтовно 3 тисячі людей). 

Чому "Вконтакте" звільняє співробітників

Співробітники компанії повідомляють, що процес звільнення відбувається таємно. Тобто, воно оформлюється як угода про згоду сторін.

Причинами звільнення називають:

  • оптимізацію бюджету;
  • перерозподіл коштів;
  • зміна менеджменту в компанії.