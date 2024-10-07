Сколько сотрудников уволили из "Вконтакте"

Российские СМИ сообщают, что с "Вконтакте" уже уволены сотни работников. Однако сокращения могут коснуться гораздо большего количества людей.

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Увольнения из VK начались еще в конце сентября. Одним днем работу теряли десятки работников, в том числе и топ-менеджеры.

Сокращали людей целыми командами. Уже известно, что работу потеряли сотрудники из:

маркетинговой команды;

"VK клипы";

рекламного отдела;

отдела разработки голосового помощника "Маруся".

Обратите внимание! Источники сообщают о планах на сокращение ориентировочно 20% от всех сотрудников (это ориентировочно 3 тысячи человек).

Почему "Вконтакте" увольняет сотрудников

Сотрудники компании сообщают, что процесс увольнения происходит тайно. То есть, оно оформляется как соглашение о согласии сторон.

Причинами увольнения называют: