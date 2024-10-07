Скільки співробітників звільнили з "Вконтакте"

Російські ЗМІ повідомляють, що з "Вконтакте" уже звільнено сотні працівників. Однак, скорочення може стосуватись набагато більшої кількості людей.

Читайте також Курйоз року: Х Маска сплатив штраф не тому банку – в якій країні платформа досі не працює

Звільнення з VK розпочалися ще в кінці вересня. Одним днем роботу втрачали десятки робітників, зокрема і топменеджери.

Скорочували людей цілими командами. Уже відомо, що роботу втратили співробітники з:

маркетингової команди;

"VK клипы";

рекламного відділу;

відділу розробки голосового помічника "Маруся".

Зверніть увагу! Джерела повідомляють про плани на скорочення орієнтовно 20% від усіх співробітників (це орієнтовно 3 тисячі людей).

Чому "Вконтакте" звільняє співробітників

Співробітники компанії повідомляють, що процес звільнення відбувається таємно. Тобто, воно оформлюється як угода про згоду сторін.

Причинами звільнення називають: