У Полтаві посадовці міськради "заробляли" мільйони на дронах для військових

Співробітники Бюро економічної безпеки виявили двох службовців Полтавської міської ради у справі про розкрадання бюджетних коштів при придбанні безпілотників для армії.

Купили техніку за завищеною ціною

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу БЕБ. За даними слідства, наприкінці грудня 2023 року керівник Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи разом із працівником придбали квадрокоптери для військових підрозділів на суму близько 39 мільйонів гривень.

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БЕБ зафіксувало необґрунтоване завищення вартості на 5 мільйонів гривень.

"Аналітики теруправління та висновок експертизи підтвердили суму завданих збитків державі", – ідеться у повідомленні.

Що загрожує підозрюваним

Двом посадовцям та директору компанії-постачальника дронів оголошено підозру за частиною 2 статті 364 (зловживання владою) та частиною 1 статті 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Наразі двоє підозрюваних перебувають під домашнім арештом.