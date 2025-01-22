Як діяла схема ухилення

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР), Службу безпеки України (СБУ) та Офіс генерального прокурора.

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Слідство встановило, що на підприємстві навмисно підмінювали класифікацію товару, щоб уникнути сплати акцизного податку. За інформацією правоохоронців:

Ексдиректор продавав етиловий спирт, оформлюючи його як спиртовий розчинник, який не підлягає оподаткуванню акцизом.

У службовій документації фальсифікували дані для прикриття незаконної діяльності.

Зауважте. Згідно з експертними висновками, ухилення від сплати податків завдало збитків державі на суму майже 2,5 мільярда гривень.

Хто стояв за схемою

Слідчі також з'ясували, що фактичний контроль за діяльністю спиртзаводу здійснював бенефіціар одного з комерційних підприємств. Крім того, ексдиректор діяв за сприяння службових осіб Головного управління Державної податкової служби (ГУ ДПС) у Полтавській області.

Обвинувачення та покарання

Колишньому керівнику заводу вже оголошено підозру за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків). Санкція статті передбачає:

штраф;

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном до 3 років;

конфіскацію майна.

Зауважте. Тривають обшуки за місцем роботи та проживання ексдиректора заводу, а також інших можливих учасників схеми. Правоохоронці також перевіряють причетність працівників ГУ ДПС у Полтавській області до організації ухилення від сплати податків.