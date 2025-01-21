Як зміниться оподаткування посилок з-за кордону

Координатор експертних груп Економічної експертної платформи, фахівець з питань економічної та податкової політики Олег Гетман пояснив основні аспекти нововведень і розвінчав популярні помилки, інформує 24 Канал.

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Олег Гетман Фахівець з питань економічної та податкової політики Одним із поширених міфів стало припущення, що нові правила призведуть до хаосу на митниці та у поштових службах. Це могло б стати реальністю, якби кожен покупець мав сплачувати ПДВ особисто за кожну міжнародну посилку. Однак у законопроєктах №12429 та №12430 передбачено впровадження європейського механізму IOSS (One Stop Shop).

Це означає, що ПДВ сплачуватимуть самі іноземні продавці через свої представництва, а не покупці. За словами експерта, такий підхід не лише спрощує адміністрування, але й мінімізує навантаження на митницю та поштових операторів.

Витрати на адміністрування доходів

Ще одна помилкова думка стосується витрат держави на адміністрування нових правил. Насправді ж модель IOSS давно довела свою ефективність у Європі, – каже Олег Гетман.

Зауважте. В Україні вже успішно працює аналогічний механізм для податків на цифрові послуги іноземних компаній, відомий як "податок на Google".

Результати впровадження "податку на Google"

2022 рік — 4,3 мільярда гривень надходжень;

2023 рік — 8 мільярда гривень;

2024 рік — 11,2 мільярда гривень.

Експерти запевнили, що запровадження IOSS не потребуватиме додаткових витрат і забезпечить стабільні доходи до бюджету.

Чи постраждають українські виробники

Олег Гетман Фахівець з питань економічної та податкової політики Дехто побоюється, що нові правила погіршать конкуренцію для українських товарів. Насправді, навпаки: сьогодні українські виробники, які сплачують ПДВ, перебувають у нерівних умовах із закордонними продавцями, чиї товари завозяться без оподаткування через міжнародні посилки.

Товари, які найчастіше завозяться через міжнародні відправлення:

Одяг і взуття;

Електроніка;

Косметика;

Товари для дому, іграшки, канцтовари.

Більшість цих товарів виготовляється в Україні, і створення рівних умов допоможе підтримати вітчизняних виробників.

Важливо! Ще один міф, за словами експерта, стосується військової продукції, зокрема такмеду та мілтеху. Однак ці товари зазвичай оформлюються як гуманітарна допомога або ввозяться підприємствами, які звільнені від сплати ПДВ. Тож нові законопроєкти жодним чином не вплинуть на їхнє постачання.

Чому закони про оподаткування важливі

Олег Гетман наголосив, що законопроєкти №12429 та №12430 впроваджують європейську модель оподаткування міжнародних посилок, що:

не створює додаткових труднощів для покупців і митниці;

забезпечує рівні умови для українських і закордонних виробників;

сприяє стабільним податковим надходженням.

У результаті Україна отримає ефективну, прозору систему, яка враховує потреби бізнесу, громадян і держави.