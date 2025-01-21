Как изменится налогообложение посылок из-за рубежа

Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, специалист по вопросам экономической и налоговой политики Олег Гетман объяснил основные аспекты нововведений и развенчал популярные ошибки, информирует 24 Канал.

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Олег Гетман Специалист по вопросам экономической и налоговой политики Одним из распространенных мифов стало предположение, что новые правила приведут к хаосу на таможне и в почтовых службах. Это могло бы стать реальностью, если бы каждый покупатель должен был платить НДС лично за каждую международную посылку. Однако в законопроектах №12429 и №12430 предусмотрено внедрение европейского механизма IOSS (One Stop Shop).

Это означает, что НДС будут платить сами иностранные продавцы через свои представительства, а не покупатели. По словам эксперта, такой подход не только упрощает администрирование, но и минимизирует нагрузку на таможню и почтовых операторов.

Расходы на администрирование доходов

Еще одно ошибочное мнение касается расходов государства на администрирование новых правил. На самом деле модель IOSS давно доказала свою эффективность в Европе, – говорит Олег Гетман.

Заметьте. В Украине уже успешно работает аналогичный механизм для налогов на цифровые услуги иностранных компаний, известный как "налог на Google".

Результаты внедрения "налога на Google"

2022 год - 4,3 миллиарда гривен поступлений;

2023 год - 8 миллиарда гривен;

2024 год - 11,2 миллиарда гривен.

Эксперты заверили, что введение IOSS не потребует дополнительных расходов и обеспечит стабильные доходы в бюджет.

Пострадают ли украинские производители

Олег Гетман Специалист по вопросам экономической и налоговой политики Некоторые опасаются, что новые правила ухудшат конкуренцию для украинских товаров. На самом деле, наоборот: сегодня украинские производители, которые платят НДС, находятся в неравных условиях с зарубежными продавцами, чьи товары завозятся без налогообложения через международные посылки.

Товары, которые чаще всего завозятся через международные отправления:

Одежда и обувь;

Электроника;

Косметика;

Товары для дома, игрушки, канцтовары.

Большинство этих товаров изготавливается в Украине, и создание равных условий поможет поддержать отечественных производителей.

Важно! Еще один миф, по словам эксперта, касается военной продукции, в частности такмеда и милтеха. Однако эти товары обычно оформляются как гуманитарная помощь или ввозятся предприятиями, которые освобождены от уплаты НДС. Поэтому новые законопроекты никоим образом не повлияют на их поставки.

Почему законы о налогообложении важны

Олег Гетман отметил, что законопроекты №12429 и №12430 внедряют европейскую модель налогообложения международных посылок, что:

не создает дополнительных трудностей для покупателей и таможни;

обеспечивает равные условия для украинских и зарубежных производителей;

способствует стабильным налоговым поступлениям.

В результате Украина получит эффективную, прозрачную систему, которая учитывает потребности бизнеса, граждан и государства.