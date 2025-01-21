Что указано на сайте Рады

О том, что документ с регистрационным номером №12430 уже появился на сайте парламента сообщает 24 Канал. Сейчас самого текста запроекта нет.

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Среди авторов законопроекта председатель финансового комитета Рады Даниил Гетмацев, еще 10 депутатов от "Слуги народа", один от "Голоса" и внефракционная Марьяна Безуглая.



В Раде появился документ о новом налогообложении посылок из-за границы / Скриншот с сайта

Что известно о возможном налоге на посылки

15 января Даниил Гетманцев сообщил, что в Украине могут ввести НДС на все заказы в зарубежных магазинах и установить новый порог для посылок без налогов. Цель – минимизировать "серые" схемы и выровнять конкурентные условия.

Что изменится для потребителей:

Не платить НДС можно будет за товары стоимостью до 45 евро, если их отправляли физические лица без оплаты и без коммерческой цели.

Если стоимость посылки превысит 45 евро, нужно будет заплатить +20% НДС.

Налогообложение НДС введут для всех товаров, приобретенных на маркетплейсах или через другие подобные платформы независимо от их стоимости.

Ввозную пошлину будут взимать только на товары стоимостью более 150 евро.

Заметьте. Несмотря на то, что пока текста закона нет, председатель финансового комитета Рады Даниил Гетмацев отмечал, что над ним работали украинские бизнес-ассоциации. И, что именно по их требованию он подал документы на регистрацию в парламент.

Как будет происходить оформление посылок

Для упрощения администрирования НДС и ускорения оформления посылок на таможне нардепы предлагают:

по аналогии с имеющимся в странах ЕС механизмом IOSS, ввести возможность уплаты НДС непосредственно поставщиком товаров или маркетплейсом либо другой подобной платформой, при содействии которой происходила поставка такого товара.

ввести новую таможенную декларацию для товаров с незначительной стоимостью с набором данных, аналогичным таможенной декларации Н7, которая существует в странах ЕС. При этом, имеющиеся сейчас формы документов для декларирования посылок смогут использоваться и в дальнейшем.

По словам Гетманцева, уплата НДС поставщиком товара или маркетплейсом сделает невозможным необходимость дополнительных таможенных платежей со стороны покупателя при таможенном оформлении и будет способствовать ускорению таможенных процедур.