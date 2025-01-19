Правила оподаткування посилок із-за кордону

Про можливі зміни повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму телеграмі, інформує 24 Канал.

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Сплата ПДВ постачальником товару або маркетплейсом виключить необхідність додаткових митних платежів з боку покупця під час митного оформлення та сприятиме пришвидшенню митних процедур,

— додав Данило Гетманцев.

Що зміниться для отримувачів посилок

Згідно з ініціативою, запропонованою за участю великих українських бізнес-асоціацій, правила будуть такими:

Без сплати ПДВ залишаться товари вартістю до 45 євро, якщо вони надсилаються фізичними особами без оплати та без комерційної мети.

Оподаткування ПДВ запровадять для всіх товарів, придбаних на маркетплейсах або через інші подібні платформи, незалежно від їхньої вартості.

Ввізне мито стягуватиметься лише на товари вартістю понад 150 євро.

Чому потрібні ці зміни Данило Гетманцев пояснив, що запровадження ПДВ для посилок, які надходять від торгових платформ, дозволить спростити митне оформлення. Постачальник товару або сам маркетплейс зможе сплачувати податок заздалегідь, що позбавить покупця від необхідності сплачувати додаткові збори під час отримання.

Нововведення для митного оформлення

Для пришвидшення процесів митного оформлення пропонують:

Впровадити досвід ЄС, де ПДВ сплачується безпосередньо постачальником або платформою.

Створити нову митну декларацію для товарів із невеликою вартістю, яка буде аналогічною декларації Н7, що використовується в Євросоюзі.

Що це дасть споживачам

Якщо нові правила запрацюють, митне оформлення посилок стане простішим і швидшим. Крім того, покупці не матимуть додаткових витрат, якщо ПДВ сплатить сам постачальник або платформа.

Нові законопроєкти покликані зробити систему прозорішою та ефективнішою, одночасно наблизивши українське законодавство до стандартів ЄС.