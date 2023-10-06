Burger King досі працює в Росії та платить податки на війну проти України

Ще понад рік тому мережа закладів швидкого харчування Burger King обіцяла припинити свою діяльність на російському ринку. Втім, на виконання планів гіганту все ніяк не вистачає часу.

Обіцянка, яка нічого не вартує

У березні 2022 року Restaurant Brands International, якій належить 15% бізнесу Burger King у Росії, заявляла про свою готовність припинити діяльність на території окупантів. Мовляв, вони розуміють репутаційні ризики та те, що податки у Росії фінансують війну проти України.

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Представники RBI заявляли, що не могли просто закрити ресторани в Росії через складні умови франчайзингової угоди". Натомість вони шукають покупця своєї частки бізнесу на території агресора. Пройшло 18 місяців, проте жодної нової інформації щодо виходу з Росії компанія надати не готова.

На думку Стівена Тіана, який є членом групи Єльського університету з відстежування роботи міжнародного бізнесу в Росії, розмови про "умови договору" – це "просто пилюка в очі". Тому ж Starbucks чомусь вдалося розірвати всі угоди та піти з Росії. Це ж стосується і головного конкурента Burger King McDonald's.

Критики RBI вважають, що бізнес просто підтримує режим Путіна, адже за цей час можна було знайти безліч шляхів виходу з Росії. Натомість у компанії запевняють, що не інвестують у російський Burger King та не отримували від нього прибутків ще з початку 2022 року.

На думку експертів, RBI може розірвати угоду про франшизу навіть без особливих юридичних наслідків, оскільки навряд чи міжнародні суди стануть на бік агресора. А от що стосується репутаційних втрат за роботу на території окупантів, то чомусь власники Burger King їх до уваги не беруть.