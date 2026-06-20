"Чек потрібен?" – чому касири часто питають українців про це

Візит до магазину чи супермаркету в Україні часто супроводжується питанням "Вам потрібен чек?". Чому касири запитують про це покупців та чи можна чек не видавати – розповідаємо далі.

Чи зобов'язані касири видавати чек

Як розповіли в коментарі 24 Каналу юристи компанії Mudri.partners, чек покупцям мають видавати обов'язково в паперовій або електронній формі, оскільки такою є вимога законодавства.

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В Україні продавець зобов'язаний проводити розрахункові операції через касову систему. Цього прямо вимагає закон про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

Продавець має видати клієнтові розрахунковий документ встановленої форми на повну суму покупки. Це може бути касовий, товарний або видатковий чек, розрахункова квитанція тощо.

Коли на касі запитують "Чек потрібен?", це не означає, що продаж може не оформлюватися офіційно. Операція за будь-яких умов проводиться через РРО або ПРРО з обов'язковим формуванням розрахункового документа,

– зазначають юристи Mudri.partners.

Водночас форма отримання чека може бути різною. Законодавство дозволяє надавати його як у паперовому, так і в електронному вигляді. Наприклад, цифрові чеки видають торговельні мережі, зокрема EVA, "Книгарня "Є".

Покупці можуть відмовитися від паперового чека. Проте це не означає, що продажі не мають реєструватися в системі, оскільки це є порушенням законодавства. За таке можна отримати штраф.

Чому касири запитують: "Чек потрібен?"

Частина клієнтів має звичку не забирати паперовий чек, купуючи товари в магазинах чи супермаркетах. Тому якщо спитати про потребу в чеку й отримати відмову, це дозволяє продавцю не друкувати зайві розрахункові документи та зекономити папір.

Видавати чеки нині можуть як касові апарати (РРО), так і програмні (ПРРО) через планшет, комп'ютер або смартфон. Продавець товарів чи послуг може надіслати чек на електронну пошту або показати QR-код для сканування.

Чому чек важливий для продавця й покупця

Як зазначають у Державній податковій службі, видача фіскальних касових чеків є не тільки вимогою закону, а й гарантією для покупця, що податки сплачені, товар проданий офіційно і його можна повернути. Тобто, споживач у разі необхідності зможе захистити свої права.

Фіскальний чек є доказом того, що витрачені на покупку гроші пішли в легальну економіку, а не в тінь, частку якої в Україні оцінюють у 30 – 50%.

Нагадаємо, що в Україні запускають єЧек – цифровий аналог паперового фіскального чеку, який має таку ж юридичну силу. Повноцінне впровадження сервісу заплановане на кінець 2026 року, а нині він працює поетапно.

На першому етапі єЧек доступний для клієнтів ПриватБанк, VST bank, monobank та ПУМБ. Отримати його також можна в торговельних мережах "Аврора", "Фора", АЗС "Укрнафта", Auchan.