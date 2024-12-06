Яку треба мати зарплату, щоб підпадати під бронювання

Компанії мають платити своїм працівникам не менш як 20 тисяч гривень, аби їх забронювати. Це і є реалізація принципу "працюй або воюй".

Що уряд вимагає від працедавців

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль уточнив, що такий рівень зарплати дозволить вивести підприємства з тіні, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Читайте також Ласий шматок для інвесторів: за скільки Фонд держмайна буде продавати Укрбуд

Денис Шмигаль Прем’єр-міністр України Це дійсно принцип "воюй або працюй". Або компанія працює і наповнює бюджет, сплачуючи відповідний рівень зарплат і виходячи з тіні, або такі компанії вживають певних заходів, щоб рівень зарплат був збільшений і відповідав середньогалузевому.

Варто зауважити, що про принцип "воюй або працюй" Шмигаль говорив ще в кінці літа. За словами прем'єра, уряд прагне вивести підприємства із тіні, аби збільшити податкові надходження у бюджет.

Нагадаємо! Ще у листопаді уряд впровадив нові правила бронювання. Тепер, підприємства, що хочуть забронювати своїх працівників, мають платити заробітну плату, яка рівна щонайменше 2,5 мінімальної зарплати. Тобто, станом на 2024 рік, виплати таких робітників не можуть бути менш як 20 тисяч гривень.