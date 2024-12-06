Что правительство требует от работодателей

Премьер-министр Денис Шмыгаль уточнил, что такой уровень зарплаты позволит вывести предприятия из тени, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Это действительно принцип "воюй или работай". Или компания работает и наполняет бюджет, платя соответствующий уровень зарплат и выходя из тени, или такие компании принимают определенные меры, чтобы уровень зарплат был увеличен и соответствовал среднеотраслевому.

Стоит заметить, что о принципе "воюй или работай" Шмыгаль говорил еще в конце лета. По словам премьера, правительство стремится вывести предприятия из тени, чтобы увеличить налоговые поступления в бюджет.

Напомним! Еще в ноябре правительство внедрило новые правила бронирования. Теперь, предприятия, что хотят забронировать своих работников, должны платить заработную плату, которая равна минимум 2,5 минимальной зарплаты. То есть, по состоянию на 2024 год, выплаты таких рабочих не могут быть менее 20 тысяч гривен.