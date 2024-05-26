"Це спотворює ринок": Маск несподівано обурився підвищенням тарифів на китайські електромобілі

Сполучені Штати Америки вирішили підвищити мито на електромобілі з Китаю. Ілон Маск, якому це дає перевагу на ринку, несподівано виступив проти такого рішення.

Білий дім почав вживати заходів, які спрямовані захистити американський ринок електромобілів від напливу китайської продукції. Зокрема, мита на електрокари з Китаю зросли з 25% до 100%.

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Цей крок покликаний захистити американських виробників авто, проте Ілон Маск неочікувано виступив проти таких заходів. Мільярдер заявив, що здивований такому розвитку подій та заявив, що він спотворює ринок.

Ні Tesla, ні я не просили цих тарифів. Те, що перешкоджає свободі обміну або спотворює ринок, не є добрим. Tesla досить добре конкурує на ринку в Китаї без мит і підтримки. Я за відсутність тарифів,

– сказав Маск.

Цікаво, що раніше Ілон заявляв зовсім протилежне. Він наголошував, що дешеві китайські електрокари – не лише головний конкурент Tesla, а й загроза для конкурентів з інших країн.

Втім, схоже на те, що візит до Китаю та зняття обмежень з Tesla на місцевому ринку змусили Маска переглянути позицію. Тепер він намагається продемонструвати лояльність Пекіну, щоб не втратити позиції на важливому ринку.

Китай надає своїй автопромисловості субсидії, що суттєво знижує вартість місцевих автомобілів. Це дозволило китайським електрокарам закріпитися у Європі, і їх частка продовжує зростати.