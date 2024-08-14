Розпад Google: чому уряд США має претензії до цифрового гіганта

Мін'юст США може сприяти розділенню Google на дві окремі компанії. Тобто, внаслідок цього, Android і Google Chrome матимуть різних власників.

Чому відбуватиметься розділення

Раніше Google було визначно монополістом у сфері текстової реклами та галузі онлайн-пошуків. Мін'юст США занепокоєний майбутнім розвитком цієї компанії.

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Зараз американський уряд розглядає розділ компанії як один із варіантів розвитку подій. У такому випадку, план буде такий:

продажу підлягатимуть операційна система Android і веббраузер Google Chrome;

також реалізувати можуть платформу AdWords через яку продається контекстна реклама.

Мін'юст розглядає і інший план. Йдеться про те, що Google зобов'яжуть ділитися з конкурентами додатковими даними. Таким чином, вдасться уникнути значної переваги однієї компанії у багатьох галузях, зокрема, у сфері штучного інтелекту.

Рішення про розподіл Google поки не прийняте. Триває судовий процес.

Американський уряд має запропонувати свої варіанти урегулювання конкуренції у вказаній галузі. Затверджуватиме рішення суддя Аміт Мехта, який уже розглядав антимонопольну справу проти Google.

Якщо розпад Google відбудеться, він буде найбільшим за останні майже 50 років – з часу ліквідації AT&T.