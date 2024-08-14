Які найбільші продажі легковиків

Найбільші регіональні ринки забезпечили 62% липневих продажів нових легковиків.

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  • За місяць у столиці придбали 2 284 авто – це на 30% більше, ніж торік,
  • На Дніпропетровщині – 496 авто (+22%),
  • На Київщині було зареєстровано 479 одиниці – +22%,
  • В Одеській області – 347 одиниць (+12%),
  • На Львівщині – 325 одиниці (+19%).

Які марки машин стали бестселерами

Водночас серед марок, які купляли найчастіше українці є Renault Duster, Honda M-NV та Toyota RAV-4.

  • У липня на ринку нових авто Києва та Дніпропетровської області був бестселером Renault Duster.
  • На Київщині та Львівщині найпопулярнішим автомобілем став електрокар Honda M-NV.
  • А от в реєстраціях Одеської області лідерська позиція належала кросоверу Toyota RAV-4.