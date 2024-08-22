Введення обмежень по Національному кешбеку: чому у грудні коштів не буде
Джерело:Кабмін
Програма національного кешбеку почне діяти з 2 вересня цього року. Однак, отримувати кошти за цією програмою українці зможуть лише до кінця листопада.
Чому припиняться виплати кешбеку
Нарахування кешбеку не буде здійснюватись у грудні 2024 року. Проте воно буде поновлено з 1 січня.
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У разі виділення коштів з держаного бюджету на програму "Підтримка внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги" в наступному бюджетному періоді для надання державної грошової допомоги покупцям нарахування кешбеку його отримувачам поновлюється з 1 січня наступного бюджетного періоду,
– йдеться в рішенні Кабміну.
Зверніть увагу! Нарахування кешбеку буде здійснюватись для тих громадян, які брали участь в експериментальному проєкті в період із 1 до 31 грудня 2024 року.
Річ у тім, що у Бюджеті-2024 закладено на цю програму 3 мільярди гривень. Відповідно до розрахунків, якщо виплачувати кешбек за покупку товарів українського виробництва у розмірі 200 гривень в місяць, протягом 90 днів, то отримати кошти зможуть лише 5 мільйонів осіб. Якщо середня сума компенсації зростатиме, гроші зможуть надати ще меншій кількості громадян.
Зауважте! Проєкт має діяти до кінця 2025 року.