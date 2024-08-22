Почему прекратятся выплаты кэшбэка
Начисление кэшбека не будет осуществляться в декабре 2024 года. Однако оно будет возобновлено с 1 января.
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В случае выделения средств из государственного бюджета на программу "Поддержка внутреннего спроса на отечественные товары и услуги" в следующем бюджетном периоде для предоставления государственной денежной помощи покупателям начисление кэшбека его получателям возобновляется с 1 января следующего бюджетного периода,
– говорится в решении Кабмина.
Обратите внимание! Начисление кэшбека будет осуществляться для тех граждан, которые принимали участие в экспериментальном проекте в период с 1 по 31 декабря 2024 года.
Дело в том, что в Бюджете-2024 заложено на эту программу 3 миллиарда гривен. Согласно расчетам, если выплачивать кэшбек за покупку товаров украинского производства в размере 200 гривен в месяц, в течение 90 дней, то получить средства смогут только 5 миллионов человек. Если средняя сумма компенсации будет расти, деньги смогут предоставить еще меньшему количеству граждан.
Заметьте! Проект должен действовать до конца 2025 года.