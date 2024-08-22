Почему прекратятся выплаты кэшбэка

Начисление кэшбека не будет осуществляться в декабре 2024 года. Однако оно будет возобновлено с 1 января.

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В случае выделения средств из государственного бюджета на программу "Поддержка внутреннего спроса на отечественные товары и услуги" в следующем бюджетном периоде для предоставления государственной денежной помощи покупателям начисление кэшбека его получателям возобновляется с 1 января следующего бюджетного периода,

– говорится в решении Кабмина.

Обратите внимание! Начисление кэшбека будет осуществляться для тех граждан, которые принимали участие в экспериментальном проекте в период с 1 по 31 декабря 2024 года.