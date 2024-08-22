Чому припиняться виплати кешбеку

Нарахування кешбеку не буде здійснюватись у грудні 2024 року. Проте воно буде поновлено з 1 січня.

Читайте також Грузинська залізниця припинила співпрацю з росіянами через санкції

У разі виділення коштів з держаного бюджету на програму "Підтримка внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги" в наступному бюджетному періоді для надання державної грошової допомоги покупцям нарахування кешбеку його отримувачам поновлюється з 1 січня наступного бюджетного періоду,

– йдеться в рішенні Кабміну.

Зверніть увагу! Нарахування кешбеку буде здійснюватись для тих громадян, які брали участь в експериментальному проєкті в період із 1 до 31 грудня 2024 року.