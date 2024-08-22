Як відбувалась ця співпраця

"Грузинська залізниця" здійснювала закупівлю овару через підрядника компанію – "Георгіа". Загалом було придбано орієнтовно 10 локомотивів, вироблених "Уральськими локомотивами".

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Загальна сума контракту складає 217 мільйонів ларі. Це орієнтовно 80,5 мільйонів доларів.

"Грузинська залізниця" не визнає цю співпрацю. Як повідомляє ця компанія, вони не працюють з підсанкційними організаціями зараз та навіть не проводять розрахунки за попередніми угодами. При цьому, "Грузинська залізниця" не називає дату припинення дії договору.

Зверніть увагу! "Уральські локомотиви" належать компанії "Сінара – Транспортні машини". Проти цієї організації були введенні санкції 12 червня. При цьому, тендер на закупівлю електровозів проводився в "Грузинських залізницях" кінці 2023 року. Тоді російська компанія була єдиним претендентом на цей тендер.