Как происходило это сотрудничество

"Грузинская железная дорога" осуществляла закупку товара через подрядчика компанию – "Георгиа". Всего было приобретено ориентировочно 10 локомотивов, произведенных "Уральскими локомотивами".

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Общая сумма контракта составляет 217 миллионов лари. Это ориентировочно 80,5 миллионов долларов.

"Грузинская железная дорога" не признает это сотрудничество. Как сообщает эта компания, они не работают с подсанкционными организациями сейчас и даже не проводят расчеты по предварительным соглашениям. При этом, "Грузинская железная дорога" не называет дату прекращения действия договора.

Обратите внимание! "Уральские локомотивы" принадлежат компании "Синара – Транспортные машины". Против этой организации были введены санкции 12 июня. При этом, тендер на закупку электровозов проводился в "Грузинских железных дорогах" конце 2023 года. Тогда российская компания была единственным претендентом на этот тендер.