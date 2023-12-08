Страйк залізничників у Німеччині зупинив потяги: які умови праці вимагають протестувальники

Німецькі залізничники почали страйк, аби захистити свої умови праці. Через акції більшість поїздів наразі не курсують.

У Німеччині не курсують потяги через страйки залізничників

Німецька залізниця скасувала курсування більшості рейсів. Наразі діє лише аварійний розклад, ситуація охопила як пасажирські, так і вантажні потяги.

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Причиною скасування 80% потягів є страйки німецьких залізничників. Вони вимагають покращених умов праці та обіцяють не припиняти акцію до 22 години п'ятниці, 8 грудня.

Зокрема, профспілка машиністів GDL хоче, аби робочий тиждень скоротили з 38 годин до 35, але покращили умови роботи та зберегли рівень оплати праці. До 7 січня машиністи поставлять акцію протесту на "різдвяну паузу", але якщо до цього часу влада не виконає їхніх умов, після зазначеної дати страйки продовжаться.

Через страйк залізничників черга на відправлення вантажних потягів у Баварії вже суттєво зросла, що спонукатиме владу швидко шукати рішення.

Внаслідок протестів на рейс не вийшов кожен 5 рейс дальнього спрямування, а в регіонах ситуація ще складніша. Особливо це стосується південних районів Німеччини, які постраждали від великого снігопаду.

Затримка вантажних та пасажирських потягів суттєво впливає на багато економічних процесів у Німеччині, тому влада вже шукає можливі виходи із ситуації. Заяв про виконання умов протестувальників наразі не було, але аналітики припускають, що це буде одним із найбільш вірогідних варіантів розвитку подій.