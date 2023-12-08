У Німеччині не курсують потяги через страйки залізничників
Німецька залізниця скасувала курсування більшості рейсів. Наразі діє лише аварійний розклад, ситуація охопила як пасажирські, так і вантажні потяги.
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Причиною скасування 80% потягів є страйки німецьких залізничників. Вони вимагають покращених умов праці та обіцяють не припиняти акцію до 22 години п'ятниці, 8 грудня.
Зокрема, профспілка машиністів GDL хоче, аби робочий тиждень скоротили з 38 годин до 35, але покращили умови роботи та зберегли рівень оплати праці. До 7 січня машиністи поставлять акцію протесту на "різдвяну паузу", але якщо до цього часу влада не виконає їхніх умов, після зазначеної дати страйки продовжаться.
Внаслідок протестів на рейс не вийшов кожен 5 рейс дальнього спрямування, а в регіонах ситуація ще складніша. Особливо це стосується південних районів Німеччини, які постраждали від великого снігопаду.
Затримка вантажних та пасажирських потягів суттєво впливає на багато економічних процесів у Німеччині, тому влада вже шукає можливі виходи із ситуації. Заяв про виконання умов протестувальників наразі не було, але аналітики припускають, що це буде одним із найбільш вірогідних варіантів розвитку подій.