В Германии не курсируют поезда из-за страйков железнодорожников

Немецкая железная дорога отменила большинство рейсов. В настоящее время действует только аварийное расписание, ситуация охватила как пассажирские, так и грузовые поезда.

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Причиной отмены 80% поездов являются забастовки немецких железнодорожников. Они требуют улучшенных условий труда и обещают не прекращать акцию до 22 часов пятницы, 8 декабря.

В частности, профсоюз машинистов GDL требует, чтобы рабочую неделю сократили с 38 часов до 35, но улучшили условия работы и сохранили уровень оплаты труда. До 7 января машинисты поставят акцию протеста на "рождественскую паузу", но если до этого времени власти не выполнят их условия, после указанной даты забастовки продолжатся.

Кстати! Из-за забастовки железнодорожников очередь на отправку грузовых поездов в Баварии уже существенно выросла, что побуждает власти быстро искать решение.

В результате протестов на рейс не вышел каждый 5 рейс дальнего следования, а в регионах ситуация еще сложнее. Особенно это касается южных районов Германии, пострадавших от обильного снегопада.

Задержка грузовых и пассажирских поездов существенно влияет на многие экономические процессы в Германии, поэтому власти уже ищут возможные выходы из ситуации. Заявлений о выполнении условий протестующих пока не было, но аналитики предполагают, что это будет одним из наиболее вероятных вариантов развития событий.