Tesla відзвітувала про значне падіння прибутків

Компанії Tesla вдалося збільшити обсяги продажу своїх автомобілів. Втім, з прибутками справи далеко не такі ж яскраві.

Доходи Tesla впали

За підсумками третього кварталу 2023 року виторг компанії Tesla зріс на 9%. Разом з цим, прибутки показали негативну динаміку, зокрема, чистий прибуток впав майже у 2 рази.

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Як зазначає Bloomberg, попередні результати компанії теж не були хорошими, і поки що відомому виробнику електрокарів не вдається знайти шлях для виправлення ситуації. Починаючи з третього кварталу минулого року операційна маржа Tesla постійно знижувалася і зараз становить 7,6%. Операційний прибуток впав до 1,9 мільярда доларів, тобто майже вдвічі.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Що стосується продажу авто, то загалом у третьому кварталі було продано 91 тисяча автівок, що на 27% більше, аніж за аналогічний період минулого року.

Чому продажі зростають, а доходи падають

Аналітики повідомляють, що основною проблемою Tesla стало зниження цін без відповідного позитивного стрибка у продажах. Валова маржа за автомобіль лише за рік впала вдвічі і зараз становить близько 7 тисяч доларів. Це найнижчий показник з 2018 року.