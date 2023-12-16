Російський бізнес втікає з Кіпру. Причина -– розслідування ФБР щодо обходу санкцій.

Розслідування, яке налякало росіян

ЗМІ російських компаній почали виходити з Кіпру. Причиною стало розслідування місцевої влади щодо обходу санкцій США, Європи та інших партнерів України.

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Розслідування було ініційоване Федеральним бюро розслідування. ФБР вже давно слідкує за російськими олігархами на Кіпрі, а тепер розслідування перейшло у більш активну фазу.

Які компанії вже втекли з Кіпру

Наразі відомо, що головна компанія "Тінькофф банку", власником якої є олігарх Владімір Потанін, вже змінює місце прописки. Переїзд планується в один із "російських офшорів": острів Октябрський у Калінінграді або Російський у Примор'ї.

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Також переїзд з Кіпру у Росію повинні ухвалити власники Etalon Group, однієї з найбільших девелоперських компаній на території окупантів. Її головний акціонер Владімір Євтушенков перебуває під санкціями України та Великої Британії.

Наразі Кіпр покинули 10 великих компаній, і місцеві впевнені, що розслідування США допоможе острову позбутися статусу одного з шляхів обходу санкцій.