Rozetka закриє найбільший магазин у Києві: компанія пояснила причину

Найбільший магазин Rozetka у столиці допрацьовує свої останні дні. Вже незабаром його двері закриються для відвідувачів назавжди.

Чому Rozetka закриває найбільший магазин

Вже незабаром магазин Rozetka на проспекті Степана Бандери, що поблизу метро "Почайна", припинить свою роботу. Торгова точка площею у 4 тисячі квадратних метрів, яку відкрили у 2017 році, буде ліквідована після 30 червня.

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Як пояснив співвласник Rozetka Владислав Чечоткін, причина закриття –заміна іншими торгівельними майданчиками.

Ми замінили цей магазин десятками нових менших за розміром, – розповів він.

Зараз мережа магазинів Rozetka налічує 486 магазинів. У Києві, Харкові та Одесі ще залишилися три великі офлайн-магазини, які продовжують свою роботу.

Rozetka активно розвивається

Офлайн-напрям мережа почала активно розвивати у 2018 році. Перед початком повномасштабного вторгення по всій Україні вже працювали 270 торгових точок компанії.

Зараз мережа налічує 486 магазинів, тож навіть у складних умовах бізнесу вдається зростати. В офлайн-магазинах Rozetka можна не лише отримати замовлення, а й придбати напої, кондитерські та інші товари.