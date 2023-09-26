Музиканти будуть бунтувати: Spotify не буде блокувати твори, які створив штучний інтелект

Зовсім скоро митцям доведеться ще більше боротися за місце на ринку. Все через конкурента, який здатен постійно працювати та творити за лічені секунди.

Музиканти проти штучного інтелекту

Платформа Spotify не розглядає можливості блокування музичних творів, які створив штучний інтелект. Про це заявив директор стрімінгової платформи Деніел Ек.

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На його думку, штучний інтелект має право на створення музики. Єдина умова – технологія не повинна видавати себе за реального живого виконавця, хіба що той сам на це погодиться. Саме з огляду на це компанія видалила трек, який технологія створила клонованими голосами Дрейка та The Weeknd.

Відомі письменники подали в суд на OpenAI. На їхню думку, компанія, яка створила ChatGPT, порушила їхні авторські права.

На думку Ека, штучний інтелект вже ввійшов в індустрію музики, тому варто думати про нові правила гри, які врахують цей фактор.

Це буде складно,

– вважає директор платформи.

Наразі єдиний крок, на який пішов Spotify для обмеження штучного інтелекту – це використовувати свій контент для навчання машинних моделей.