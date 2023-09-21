Письменники проти штучного інтелекту

Гільдія авторів та відомі письменники подали колективний позов до суду Південного округу Нью-Йорка. Відповідачем повинна стати компанія OpenAI, яка створила популярний штучний інтелект ChatGPT.

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На думку авторів, серед яких Джонатан Франзен, Джон Грішем і Джордж Мартін, технологія порушує їхні авторські права.

Все більше авторів подають до суду на OpenAI за порушення авторських прав, приєднавшись до інших авторів у судовому позові проти генеративних компаній зі штучним інтелектом за використання їхніх книг для навчання моделей ШІ,

– написали письменники у своєму повідомленні.

Вони скаржаться суду, що OpenAI копіював їхні роботи "оптом", без жодних дозволів. Потім матеріали, які створили письменники, інженери компанії передавали мовним моделям.

Важливо! Письменники запевняють, що такі дії OpenAI можуть завдати великої шкоди ринку авторів, які отримують прибутки за свої твори. Вони також передали у суд приклади робіт, які були створенні ШІ на основі їхньої праці.

Раніше покупці Amazon вже скаржилися на появу великої кількості низькосортних книг, які були написані за допомогою штучного інтелекту.