Писатели против искусственного интеллекта

Гильдия авторов и известные писатели подали коллективный иск в суд Южного округа Нью-Йорка. Ответчиком должна стать компания OpenAI, создавшая популярный искусственный интеллект ChatGPT.

Интересно Всегда идут в ногу со временем: 5 главных признаков успешного и профессионального лидера

По мнению авторов, среди которых Джонатан Франзен, Джон Гришем и Джордж Мартин, технология нарушает их авторские права.

Все больше авторов подают в суд OpenAI за нарушение авторских прав, присоединившись к другим авторам в судебном иске против генеративных компаний с искусственным интеллектом за использование их книг для обучения моделей ИИ,

– написали писатели в своем сообщении.

Они жалуются суду, что OpenAI копировал их работы "оптом", без разрешений. Затем материалы, созданные писателями, инженеры компании передавали языковым моделям.

Писатели уверяют, что такие действия OpenAI могут нанести большой ущерб рынку авторов, получающих прибыль за свои произведения. Они также передали в суд примеры работ, созданных ИИ на основе их труда.

Ранее покупатели Amazon жаловались на появление большого количества низкосортных книг, написанных с помощью искусственного интеллекта.