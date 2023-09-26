Музиканти проти штучного інтелекту

Платформа Spotify не розглядає можливості блокування музичних творів, які створив штучний інтелект. Про це заявив директор стрімінгової платформи Деніел Ек.

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На його думку, штучний інтелект має право на створення музики. Єдина умова – технологія не повинна видавати себе за реального живого виконавця, хіба що той сам на це погодиться. Саме з огляду на це компанія видалила трек, який технологія створила клонованими голосами Дрейка та The Weeknd.

До теми! Відомі письменники подали в суд на OpenAI. На їхню думку, компанія, яка створила ChatGPT, порушила їхні авторські права.

На думку Ека, штучний інтелект вже ввійшов в індустрію музики, тому варто думати про нові правила гри, які врахують цей фактор.

Це буде складно,

– вважає директор платформи.

Наразі єдиний крок, на який пішов Spotify для обмеження штучного інтелекту – це використовувати свій контент для навчання машинних моделей.