США видали ордер на арешт однієї з найбагатших людей Індії у справі про хабарництво

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) зараз судиться з головою Adani Group – Ґаутамом Адані. Також американська установа висунула претензії проти племінника бізнесмена – Сагару Адані.

У чому суть справи

Американська комісія звинувачує Ґаутама Адані і його племінника Сагара Адані в хабарництві. Бізнесмени нібито давали хабарі, що вимірювались сотнями мільйонів доларів, аби допомогти Adani Group, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Цікаво! Ґаутам Адані – друга найбагатша людина Індії.

У своєму позові SEC вимагає:

введення обмежень для родини Адані (йдеться про внесення заборони на можливість обіймати посади в компаніях, акції яких котируються на біржі);

призначення грошового штрафу.

Зверніть увагу! У позовній заяві федерального суду Східного округу Нью-Йорка вказано, що відповідь на позив має бути надана протягом 21 дня.

Ордер на арешт Гаутама і Сагара Адані уже видала федеральна прокуратура. Відповідно до цього звинувачення, для забезпечення угод на постачання електроенергії, бізнесмени здійснили підкуп індійських чиновників. Загальна сума хабарів сягнула 265 мільйонів доларів.

Контракти, які прагнули отримати індійські бізнесмени мали б принести 2 мільярди доларів прибутку протягом 20 років. До того ж очікувалась розробка наймасштабнішого проєкту сонячної електростанції на території Індії.