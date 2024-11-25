В чем суть дела

Американская комиссия обвиняет Гаутама Адани и его племянника Сагара Адани во взяточничестве. Бизнесмены якобы давали взятки, измерялись сотнями миллионов долларов, чтобы помочь Adani Group, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Интересно! Гаутам Адани – второй из самых богатых людей Индии.

В своем иске SEC требует:

введения ограничений для семьи Адани (речь идет о внесении запрета на возможность занимать должности в компаниях, акции которых котируются на бирже);

назначения денежного штрафа.

Обратите внимание! В исковом заявлении федерального суда Восточного округа Нью-Йорка указано, что ответ на иск должен быть предоставлен в течение 21 дня.

Ордер на арест Гаутама и Сагара Адани уже выдала федеральная прокуратура. Согласно этому обвинению, для обеспечения сделок на поставку электроэнергии, бизнесмены осуществили подкуп индийских чиновников. Общая сумма взяток достигла 265 миллионов долларов.

Контракты, которые стремились получить индийские бизнесмены должны были бы принести 2 миллиарда долларов прибыли в течение 20 лет. К тому же ожидалась разработка самого масштабного проекта солнечной электростанции на территории Индии.