Укрзалізниця втратила третину експортних перевезень: чому вересень був таким несприятливим

Експортні перевезення Укрзалізниці суттєво знизилися у порівнянні з минулим роком. Разом з тим компанії вдалося збільшити загальний показник.

Падіння показника експортних перевезень

Як розповіли у компанії, у вересні 2023 року за кордон вдалося перевезти 3,58 мільйона тонн вантажу. Це аж на 31,2% менше, якщо порівнювати з минулорічним показником за аналогічний період.

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Найбільше скоротилися експортні зернові вантажі – до 1,07 мільйона тонн. Разом з тим аж на 50% зріс показник перевезень заліза та марганцю, він склав 1,4 мільйона тонн.

Загальний вересневий показник перевезень становить 12 мільйонів тонн. Це на 3% більше, аніж минулого року. Цього вдалося досягнути завдяки потужному зростанню внутрішнього сегмента.

Найбільше Укрзалізниця перевезла мінбудматеріалів – 6,3 мільйона тонн та зростання показника на 77% та 88% на зовнішньому та внутрішньому ринках відповідно.

Що стосується імпортних перевезень, то вони впали на 18%. Хороший приріст показали транзитні перевезення – у 2,3 раза до 43 тисяч тонн.